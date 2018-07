Bruchmühlbach-Miesau

72 Jahre alter Autofahrer bei Wendemanöver schwer verletzt

19.07.2018, 14:25 Uhr | dpa

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Pfalz schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte, hatte der Rentner versucht, auf einer Straße zu wenden. Dabei wurde sein Auto von einem nachfolgenden Lastwagen gerammt. Die 62 Jahre alte Beifahrerin des Mannes erlitt bei dem Zusammenstoß am Mittwoch in Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern) leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.