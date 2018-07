Wiesbaden

Unbekannte bewerfen Zug in Wiesbaden mit Steinen

19.07.2018, 14:28 Uhr | dpa

Unbekannte haben eine Regionalbahn des privaten Unternehmens Vias auf der Strecke von Frankfurt nach Neuwied mit Steinen beworfen. Zwischen Wiesbaden-Biebrich und Schierstein seien die Scheiben sternförmig gesprungen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwoch niemand. Eine Streife habe den Bereich abgesucht, aber keine verdächtigen Personen gefunden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.