Wiesbaden

Bessere Erdbeerernte in Brandenburg

19.07.2018, 14:47 Uhr | dpa

Die Erdbeerernte in Brandenburg wird in diesem Jahr etwas besser ausfallen als 2017. Landesweit werde der Ertrag bei rund 3500 Tonnen liegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden auf der Grundlage vorläufiger Erhebungen aus dem Juni mit. Im Vorjahr waren es nur 2572 Tonnen gewesen - bei einer unveränderten Anbaufläche von rund 500 Hektar. Auch in ganz Deutschland wurden 2018 mehr Erdbeeren geerntet. Der Ertrag lag den Angaben zufolge bei rund 122 300 Tonnen, 2017 waren es 106 500 Tonnen.