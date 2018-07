Bad Doberan

Haftbefehl nach Drogenrazzia im Rostocker Umland

19.07.2018, 14:48 Uhr | dpa

Bei Drogenrazzien in Kühlungsborn, Kröpelin und Bad Doberan (alle Landkreis Rostock) hat die Polizei am Donnerstag acht Objekte durchsucht und einen Mann festgenommen. Der 39-Jährige stehe im Verdacht mit Marihuana gehandelt zu haben und befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Zudem seien einsatzbereite Waffen bei ihm sichergestellt worden. Neben Marihuana fanden die Beamten den Angaben zufolge auch Kokain und Amphetamine, jedoch nur in geringen Mengen. Gegen einen weiteren Verdächtigen habe ein offener Haftbefehl bestanden. Gegen Zahlung der Geldauflage konnte er auf freiem Fuß bleiben, hieß es.