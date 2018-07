Grabfeld

Gullideckel und Steine auf Bahngleisen: Polizei sucht Zeugen

19.07.2018, 16:02 Uhr | dpa

Mehrere Gegenstände wie Schottersteine und einen Gullideckel haben Kinder oder Jugendliche in Grabfeld (Kreis Schmalkalden-Meiningen) auf die Gleise einer Bahnstrecke gelegt. Ein Zug sei am Mittwoch teilweise über die Hindernisse im Ortsteil Rentwertshausen gefahren, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Gruppe soll außerdem mehrere Glasbausteine und Scheiben einer nahegelegenen Garage zerstört haben. Nachdem der Garageneigentümer auftauchte, flüchteten die Kinder oder Jugendlichen mit dem Fahrrad. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.