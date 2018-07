Halle (Saale)

Unter Drogen stehender Mann wütet in Zug

19.07.2018, 16:09 Uhr | dpa

Polizisten haben einen unter Drogen stehenden Mann aus einer S-Bahn in Halle geholt. Laut Bundespolizei wurde der 37-Jährige am Donnerstagmorgen eines Zuges nach Leipzig verwiesen, nachdem er lautstark eine Fahrt nach Bitterfeld verlangt hatte. Als er sich weigerte, die Bahn zu verlassen, holte ein Zugbegleiter die Beamten zu Hilfe. Sie trugen den aggressiv auftretenden Mann gegen seinen Willen aus dem Zug. Er spuckte sie dabei an und brachte die Polizisten und sich selbst zu Fall. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Drogentest ergab schließlich, dass der Mann unter dem Einfluss vom Amphetaminen stand. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.