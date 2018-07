Erfurt

Polizei sucht nach vermeintlichem Messerangriff Zeugen

19.07.2018, 16:11 Uhr | dpa

Nach einem vermeintlichen Messerangriff auf einen 29-Jährigen auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann hatte angegeben, dass er am Montagabend mit einem 30 Jahre alten Tatverdächtigen in einen Streit geraten war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 30-Jährige habe ihm demnach im Laufe der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Kopf zugefügt. Der Verdächtige wurde festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.