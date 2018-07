Berlin

Polizei nimmt Autoeinbrecher auf frischer Tat fest

19.07.2018, 17:31 Uhr | dpa

Auf frischer Tat haben Polizisten einen Dieb festgenommen, der im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg elektronische Teile aus mehreren Autos gestohlen hat. Einem Anwohner in der Ahlbecker Straße war am Donnerstag gegen 3.30 Uhr zwischen geparkten Wagen ein verdächtiger Unbekannter aufgefallen. Die eintreffenden Polizisten überprüften den 27-jährigen Mann und durchsuchten daraufhin die nähere Umgebung. Unter einem der Autos fanden sie einen Rucksack mit elektronischen Autoteilen, die zu den in der Straße geparkten Wagen gehörten.