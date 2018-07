Kirchdorf

Verfolgungsjagd: Rollerfahrer verunglücken nach Diebstahl

19.07.2018, 17:32 Uhr | dpa

Nach dem Diebstahl eines Rollers sind zwei junge Menschen bei einer Verfolgungsjagd verunglückt und verletzt worden. Eine Gruppe von drei Dieben stahl nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Barenburg (Kreis Diepholz) das Fahrzeug vor einem Haus. Der Eigentümer war Zeuge der Tat, alarmierte die Polizei und nahm mit dem Auto die Verfolgung auf. Dabei stürzte einer der Diebe mit dem gestohlenen Roller und verletzte sich an der Schulter. Der bestohlene Rollerbesitzer blieb bei dem verletzten 24-Jährigen, während andere Verfolger sich an die Komplizen hefteten.

Eine 15-jährige Diebin fuhr auf einem anderen Roller bei einer Polizeisperre auf einen Beamten zu, der sich mit einem Sprung zur Seite retten musste. Kurze Zeit später verlor die Jugendliche die Kontrolle über ihr Zweirad, prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Beide Verletzten hatten Drogen genommen und keine Führerscheine für die Roller. Gegen sie wird ermittelt. Der dritte Komplize konnte unerkannt entkommen.