Plüderhausen

Angriff auf Vater: Polizei fahndet nach Freund der Tochter

19.07.2018, 18:43 Uhr | dpa

Im Fall eines in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) mit Messerstichen schwer verletzten Vaters fahndet die Polizei nun nach dem Ex-Freund der Tochter. Der 20 Jahre alte Afghane gilt als dringend tatverdächtig, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die 19-jährige Tochter hatte die Beziehung vor einigen Wochen beendet. Daraufhin soll er nachts über ein Fenster in ihr Zimmer eingestiegen sein. Sie war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Der Vater hatte den Eindringling ertappt. Als er ihn festhalten wollte, stach der 20-Jährige mit einem Messer mehrfach auf den 53-Jährigen ein. Zunächst war die Polizei von einem Einbrecher ausgegangen.

"Noch können wir nur spekulieren, was er im Zimmer der Tochter wollte", sagte der Polizeisprecher. Bereits am Morgen nach der Tat war der 20-jährige Asylbewerber überprüft und vorläufig festgenommen worden. Weil er die Tat abstritt und mangels ausreichender Beweise sei er aber wieder freigekommen, hieß es. Inzwischen liegt ein Haftbefehl vor. Da er an seinem Wohnort in Schorndorf nicht mehr anzutreffen ist, geht die Polizei davon aus, dass er untergetaucht ist. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise.