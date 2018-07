Grebenau

Traktor in Flammen: Feuer greif auf Feld über

19.07.2018, 18:49 Uhr | dpa

Ein beleuchtetes Löschfahrzeug stezht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Feuerwehr Kassel/Archiv (Quelle: dpa)

Ein stehender Traktor ist am Donnerstag in Grebenau in Brand geraten. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 45 000 Euro. Ein technischer Defekt löste den Brand ersten Ermittlungen zufolge aus. Das Feuer griff auch auf das etwa zwei Hektar große Feld und mehrere Strohballen über. Etwa 50 Feuerwehrleute löschten den Brand und konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald verhindern.