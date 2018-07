Ravensburg

Testspielerfolg für den SC Freiburg

19.07.2018, 19:06 Uhr | dpa

Auf dem Weg ins Trainingslager in Österreich hat der SC Freiburg einen Testspiel-Stopp beim FV Ravensburg eingelegt. Der Sport-Club besiegte vor rund 2000 Zuschauern den Oberligisten mit 9:1 (3:1). Die Tore schossen Yoric Ravet, Janik Haberer, Christoph Daferner, Nicolas Höfler, Florian Niederlechner (3), Marco Terrazzino und Lucas Höler. Ravensburgs Rahman Soyudogru, der in Freiburg ausgebildet wurde, erzielte mit einem direkten Freistoß den Ehrentreffer für die Gastgeber. Für den Kooperationsverein der Freiburger war das Gastspiel des Bundesligisten ein Teil der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen.

Beim SC musste Offensivspieler Ravet in der ersten Hälfte mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. In Ravensburg fehlten außerdem wie in den Testspielen zuvor einige Spieler, die angeschlagen sind oder geschont wurden. Dazu zählte diesmal auch Nationalstürmer Nils Petersen, der in allen anderen Partien bisher im Einsatz war. Ins Trainingslager fahren bis auf Amir Abrashi (Kreuzbandriss) aber alle Spieler mit.

Dorthin reiste der Sport-Club direkt nach dem Spiel weiter. In Schruns im Montafon wird er sich in den kommenden neun Tagen auf die kommende Saison vorbereiten, bereits zum zwölften Mal in Folge.