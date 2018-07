Berlin

Groß: "Angst, Rekord ins Grab zu nehmen"

19.07.2018, 19:08 Uhr | dpa

Der vorherige deutsche Rekordhalter Michael Groß hat Schmetterlingsschwimmer Ramon Klenz zur Bestmarke auf der 200-Meter-Strecke gratuliert. "Das ist schön, dass die Zeit nun unterboten wurde. Glückwunsch", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hatte schon Angst, den Rekord mit ins Grab zu nehmen."

Der für Hamburg startende Klenz hatte am Donnerstag bei den deutschen Meisterschaften in Berlin in 1:55,76 Minuten die 32 Jahre alte Bestmarke von Groß um 48 Hundertstelsekunden unterboten.

Der dreimalige Olympiasieger Groß sagte, er sei nun erleichtert. "Es ist wichtig, dass die Strecke wieder auf die Beine kommt." Groß hatte 1984 und 1988 insgesamt drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen.