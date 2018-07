Wittlich

Molotow-Cocktails aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden

19.07.2018, 19:32 Uhr | dpa

Bei Baggerarbeiten in einer Kiesgrube bei Großlittgen in der Eifel sind am Donnerstag kleine Flaschen mit einem entzündlichen Gemisch gefunden worden. Zwei Flaschen seien bei den Arbeiten beschädigt worden und in Brand geraten, berichtete die Polizei in Wittlich. Daher sei der Fundort weiträumig abgesperrt und der Kampfmittelräumdienst gerufen worden.

Die entzündliche Flüssigkeit habe aus weißem Phosphor und Benzol bestanden. Dabei handele es sich den Ermittlungen zufolge um Molotow-Cocktails aus dem Zweiten Weltkrieg, mit denen Panzer ausgeräuchert wurden, sagte der Polizeisprecher. Die meisten Flaschen seien jedoch bereits leer oder kaputt gewesen.