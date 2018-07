Wolfsburg

VfL Wolfsburg trennt sich in Testspiel 1:1 von Norwich City

19.07.2018, 20:40 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich am Donnerstagabend in Barsinghausen in einem weiteren Testspiel 1:1 (0:1) vom englischen Zweitligisten Norwich City getrennt. Josuha Guilavogui erzielte in der 79. Minute den Ausgleichstreffer für das Team von Trainer Bruno Labbadia. Der frühere Wolfsburger Onel Hernandez, der im Januar von Eintracht Braunschweig auf die Insel wechselte, hatte die Engländer nach sechs Minuten in Führung geschossen.