Kriminalität

Seit fünfeinhalb Wochen gesuchter 29-Jähriger gefasst

19.07.2018, 21:42 Uhr | dpa

Rund fünfeinhalb Wochen nach einer aufsehenerregenden Fahndung rund um Chemnitz hat die Polizei einen gesuchten 29-Jährigen in Frankfurt/Main gefasst. Die Ermittler fanden ihn am Donnerstagmorgen in einem Hotelzimmer und nahmen ihn in Gewahrsam, wie die Chemnitzer Polizei am Abend mitteilte. Er kam jedoch wieder frei, nachdem ein Richter den Antrag der Polizei zur Fortsetzung des Gewahrsams abgelehnt habe.

Nach früheren Angaben der Polizei liegt der 29-Jährige seit längerem im Clinch mit seiner Ex-Freundin und deren Familie. Am 10. Juni habe die Polizei den Hinweis bekommen, dass er sich wohl in den Besitz einer Schusswaffe gebracht habe. Da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen war, leitete die Polizei eine umfangreiche Suche ein.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde in Frankfurt/Main das Hotelzimmer des 29-Jährigen durchsucht. Die gesuchte Schusswaffe habe man dabei nicht finden können - die Ermittlungen gingen diesbezüglich weiter. Die öffentliche Fahndung nach dem 29-Jährigen sei jedoch beendet.