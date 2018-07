Bonn

Kirchen veröffentlichen Mitgliederzahlen

20.07.2018, 01:37 Uhr | dpa

Die katholische und die evangelische Kirche veröffentlichen heute ihre Mitgliederzahlen für das Jahr 2017. In Hessen betrifft dies neben den katholischen Bistümern Limburg, Mainz und Fulda auch die beiden evangelischen Landeskirchen von Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau.

Schon seit langem gehen die Mitgliederzahlen zurück - ein Anstieg käme nach Einschätzung des Religionssoziologen Detlef Pollack "einem Wunder gleich". Die Mitgliederstruktur sei überaltert, und die Jugend werde "so wenig im Glauben erzogen, wie das in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nie der Fall war", sagte der Experte von der Universität Münster der Deutschen Presse-Agentur.