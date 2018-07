Frankfurt am Main

Schwul-lesbisches Ampelpärchen für Konstablerwache

20.07.2018, 02:46 Uhr | dpa

Die Bildkombo zeigt zwei Ampeln an der Konstabler Wache mit Streuscheiben in Form homosexueller Ampelpärchen. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Pünktlich zum Frankfurter Christopher Street Day (CSD) werden heute schwul-lesbische Ampelpärchen an der Konstablerwache installiert. Anders als in den vorangegangenen Jahren werden die Männer- und Frauenpärchen von nun an aber als Dauereinrichtung zum Stehen oder Gehen an einem der Verkehrsknotenpunkte Frankfurts auffordern.

Schon im vergangenen Jahr waren die üblichen Ampelmännchen anlässlich des CSDs gegen die gleichgeschlechtlichen Paare ausgetauscht worden. Nach dem Fest waren die Ampeln dann wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden. Der Frankfurter Christopher Street Day findet in diesem Jahr vom 20. bis 22. Juli statt.