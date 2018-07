Trier

Urteil erwartet im Prozess um Diebstahl teurer Klinikgeräte

20.07.2018, 03:02 Uhr | dpa

Die angeklagten Kolumbianer Landino C. (v) und Martinez G. werden in den Gerichtssaal geführt. Foto: Harald Tittel/Archiv (Quelle: dpa)

Im Trierer Prozess um eine Diebstahlsserie von teuren Klinikgeräten wird heute das Urteil erwartet. Zwei Männern wird vorgeworfen, als Mitglieder einer Bande Endoskope und andere Geräte im Wert von insgesamt rund drei Millionen Euro gestohlen zu haben. Tatorte waren Kliniken in Rheinland-Pfalz, aber auch im Saarland und in Hessen. Die Diebesbeute sollen sie dann per Paket von Amsterdam nach Kolumbien geschickt haben. Dort sollen Hintermänner die Geräte weiterverkauft haben.

Einer der beiden Angeklagten soll an 13 solcher Diebstähle beteiligt gewesen sein, sein Komplize an sechs Taten. Die beiden Männer waren im November 2017 festgenommen worden, als sie versuchten, Geräte aus einem Krankenhaus in Ludwigshafen zu stehlen. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.