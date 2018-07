Bad Nenndorf

Caffier Rettungsschwimmer-Wettkampf in Rostock erwartet

20.07.2018, 03:23 Uhr | dpa

Mit den Wettkämpfen im Strandsprint hat am Donnerstag in Rostock-Warnemünde der 22. Internationale Cup der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Rettungsschwimmen begonnen. Neben den Einzelsprints traten die Athleten auch in Staffelwettbewerben an, teilte die DLRG am Donnerstag mit.

Obwohl die ersten Medaillen bereits verliehen sind, soll die Veranstaltung erst am heutigen Freitag offiziell eröffnet werden. Dazu wird auch Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) als Schirmherr der Veranstaltung erwartet, der auch einige Siegerehrungen vornehmen wird. Ebenfalls erwartet wird DLRG-Präsident Achim Haag.

Bei einigen der Wettbewerbe sammelten die Sportler bereits Punkte für die Qualifikation zur Rettungsschwimmer-Weltmeisterschaft, die im November im australischen Adelaide stattfinden soll. Wer in Warnemünde und bei einem weiteren Wettkampf im September in Warendorf (Nordrhein-Westfalen) starke Leistungen zeige, habe gute Chancen auf eine Teilnahme, sagte ein DLRG-Sprecher. Insgesamt werden rund 260 Sportler aus Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz sowie 42 Auswahlmannschaften aus DLRG-Ortsvereinen bis zum Samstag erwartet, hieß es.