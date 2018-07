Hannover

Kurz vor neuem Ausbildungsjahr noch viele Stellen unbesetzt

20.07.2018, 05:45 Uhr | dpa

Knapp zwei Wochen vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind in Niedersachsen noch immer zahlreiche Stellen frei. Viele Betriebe können der Arbeitsagentur zufolge offene Lehrstellen nur schwer oder gar nicht besetzen. In diesem Jahr gibt es zudem weitaus weniger gemeldete Bewerber, während die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen leicht gestiegen ist. Damit zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab wie 2017, als in Niedersachsen laut Arbeitsagentur 3068 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben. Besonders schwer bei der Suche nach Bewerbern tun sich Hotellerie und Gastronomie, aber auch der Einzelhandel und die Baubranche.