Schönebeck (Elbe)

Kind und Mann sterben bei Unfall in Schönebeck

20.07.2018, 06:08 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall in Schönebeck im Salzlandkreis sind zwei Menschen getötet worden - darunter auch ein vier Jahre altes Kind. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet ein 39-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Transporter in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in ein Feld geschleudert. Ein vierjähriges Kind, das im Transporter saß, wurde tödlich verletzt. Ein 62-jähriger Mann, der ebenfalls im Transporter saß, starb im Krankenhaus. Ein sechs Jahre altes Kind kam mit schweren Verletzungen davon. Wie es genau zu dem Unfall kam, stand zunächst nicht fest.