Brandenburg an der Havel

Patient aus Maßregelvollzug weiterhin flüchtig

20.07.2018, 07:29 Uhr | dpa

Ein 27-jähriger Insasse des Brandenburger Maßregelvollzugs ist weiterhin auf der Flucht. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mit. Der Mann war am Donnerstag bei einem begleiteten Ausgang in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel entwichen. Eine umfangreiche Suche unter anderem mit einem Hubschrauber lief ins Leere. Die Fahndung nach dem 27-jährigen Patienten soll auch am Freitag fortgesetzt werden. Jedoch lägen der Polizei momentan keine genauen Anhaltspunkte vor, wo sich der Mann aufhalten könnte, hieß es weiter.

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE in der Nähe von Nauen (Havelland) soll der 27-Jährige 2014 nach Angaben des Sozialministeriums eine Schreckschusspistole gezogen und um sich geschossen haben. Wenn Straftäter psychisch oder an einer Sucht erkrankt sind und als vermindert schuldfähig eingestuft werden, können sie im Maßregelvollzug untergebracht werden.