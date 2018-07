Offenbach am Main

Wetter bleibt warm und sonnig am Wochenende

20.07.2018, 07:34 Uhr | dpa

Das Wetter in Niedersachsen bleibt auch am Wochenende warm und sonnig. Die Temperaturen am Freitag werden zwischen 26 und 30 Grad liegen, sagte Meteorologin Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst. Damit werden die in anderen Teilen Deutschlands erwarteten Spitzenwerte von bis zu 34 Grad hierzulande nicht ganz erreicht. Die höheren Temperaturen werden vor allem im äußersten Süden und Südosten erwartet. "Ein bisschen kühler ist es an der ostfriesischen Küste, da haben wir Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad", sagte Bertelmann.

Am Freitag sei mit Gewittern nicht zu rechnen. Für den Samstag seien die Aussichten aber noch ein bisschen unsicher. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es trocken bleibt, ist höher als dass was passiert." Vielleicht gebe es am Samstag mal ein paar Schauer, aber es seien keine großen Regenmengen zu erwarten, im Unterschied zu Süddeutschland. Am Sonntag bleibe es voraussichtlich trocken.