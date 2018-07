Eltville am Rhein

Super-Sommer bringt historisch frühe Weinlese

20.07.2018, 07:52 Uhr | dpa

Das anhaltend schöne Sommerwetter beschert Hessens Winzern in diesem Jahr eine besonders frühe Lese. In Groß-Umstadt beginnt sie bereits Ende August und damit so früh wie noch nie, wie der Geschäftsführer der Odenwälder Winzergenossenschaft, Oliver Ströbel, sagte. Auch im Rheingau könnte der Lesebeginn Mitte September zu einem historischen Datum werden. An der Bergstraße bei Heppenheim geht es am 20. August los.

Allerdings hätten die Winzer in dem Weinbaugebiet schon häufiger im August mit dem Ernten der Trauben begonnen, sagte der stellvertretende Geschäftsführer der Bergsträsser Genossenschaft, Patrick Staub. Überall sähen die Trauben derzeit gut aus, die Winzer hofften dennoch auf Regen. In den Lagen Bensheim-Auerbach und Zwingenberg drohten einige Rebstöcke zu vertrocknen. "Das beobachten wir zum ersten Mal", sagte Staub.