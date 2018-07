Satow

Stroh und Reifen brennen in Satow

20.07.2018, 08:26 Uhr | dpa

Ein Großbrand in Satow bei Rostock hat die Feuerwehr stundenlang in Atem gehalten. Das Feuer sei bereits am Donnerstagnachmittag im Strohlager eines landwirtschaftlichen Betriebs ausgebrochen, teilte der Landkreis mit. Rund 500 Strohballen standen dort in Flammen. Das Feuer hat sich dann auch noch auf ein angrenzendes Reifenlager ausgebreitet. Während die rund 75 Einsatzkräfte den Strohballenbrand schnell unter Kontrolle bringen konnten, konnten die Reifen erst gegen 1 Uhr gelöscht werden.