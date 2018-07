Tann (Rhön)

Nach Feuer in Museumsdorf ermittelt Polizei

20.07.2018, 08:34 Uhr | dpa

Nach dem Feuer im Museumsdorf Tann/Rhön (Landkreis Fulda) sucht die Polizei nach der Ursache. Die Kripo nehme die Ermittlungen auf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen am Freitag. Ob das Museumsdorf trotz des Brandschadens öffnet, war am Morgen noch unklar. Das Feuer hatte ein 1818 erbautes Haus am Donnerstag stark beschädigt.

Der Brand brach nach ersten Angaben an der westlichen Giebelwand aus und griff auf den Dachstuhl über. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden lasse sich aber nur schwer schätzen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gingen am Donnerstag vorläufig von einem technischen Defekt aus. Das Freilichtmuseum umfasst laut Homepage der Stadt drei historische Anwesen. Die Gebäude sind nach Polizeiangaben teilweise 200 Jahre alt.