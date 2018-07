Strasbourg

Großbrand am Straßburger Hafen

20.07.2018, 09:09 Uhr | dpa

Ein Großbrand im Rheinhafen von Straßburg hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag über Stunden beschäftigt. Bewohner im Grenzbereich waren angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei stand eine riesige Lagerhalle in Flammen. Am Freitagmorgen konnte der Brand gelöscht werden. Nach Angaben der französischen Behörden gab es keine Verletzten.

Wie französische Medien berichteten, gab es am Donnerstagabend eine Explosion auf dem Gelände einer Firma für Abdichtung, Isolierung und Abdeckung, die direkt am Hafen liegt. Demnach breitete sich das Feuer auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern aus. Sieben Angestellte sollen zum Zeitpunkt der Explosion in der Firma gewesen sein.

Auch deutsche Einsatzkräfte halfen bei den Löscharbeiten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wies Bewohner im Kreis Freudenstadt, Baden-Baden, Rastatt und in der Ortenau zwischenzeitlich an, ihre Fenster und Türen wegen Geruchsbelästigung geschlossen zu halten. Die Nachlöscharbeiten waren am Freitagmorgen noch in vollem Gange. Die Brandursache war zunächst unklar.