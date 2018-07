Gifhorn

300 000 Euro Schaden bei Brand einer Werkshalle

20.07.2018, 09:11 Uhr | dpa

Beim Brand einer Werkshalle in Gifhorn ist in der Nacht zum Freitag ein Schaden von etwa 300 000 Euro entstanden. Der wirtschaftliche Schaden wegen des Produktionsausfalls dürfte allerdings wesentlich höher liegen, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brand am Eloxierbecken - dort wird Aluminium beschichtet - habe die "Möglichkeiten der Werkfeuerwehr offensichtlich" überstiegen, daher sei die freiwillige Feuerwehr mit allen Ortsfeuerwehren alarmiert worden. Nach etwa zweieinhalb Stunden habe das Feuer gelöscht werden können. Die Bevölkerung sei nicht in Gefahr gewesen, die Brandursache war unklar.