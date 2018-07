Bleicherode

Polizei und Feuerwehr im Freibad: Chlorgas ausgetreten

20.07.2018, 09:14 Uhr | dpa

Im Freibad in Bleicherode sind Chlorgas und Ammoniak ausgetreten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Nordhausen am Freitagmorgen mitteilte. Eine 30-Jährige und ihr drei Monate altes Baby mussten am Donnerstagabend vorsichtshalber ihre Wohnung verlassen, die neben dem Schwimmbad liegt. Nach zwei Stunden konnten sie wieder zurückkehren.

Die Einsatzkräfte waren durch einen akustischen Alarm alarmiert worden. Aus zwei Behältern wich Chlorgas und aus einem Behälter Ammoniak aus. Die Feuerwehr musste Schutzanzüge gegen die ätzenden Dämpfe anlegen, während sie die Lage unter Kontrolle brachte. Ob das Freibad am Freitag öffnet, war zunächst unklar.