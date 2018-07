Leipzig

MDR Musiksommer folgt Lebensstationen von Bach

20.07.2018, 12:35 Uhr | dpa

Mit Konzerten an sieben Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen folgt der MDR Musiksommer den Lebensstationen des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750). Die Reise vom 21. bis 28. Juli erstreckt sich vom Geburtsort Eisenach über Ohrdruf, Arnstadt, Mühlhausen, Erfurt und Köthen, wie der MDR am Freitag in Leipzig mitteilte. Sie endet am 268. Todestag des Komponisten mit einem Konzert an seiner langjährigen Wirkungsstätte, der Thomaskirche in Leipzig. Aufgeführt werden unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, seinem Sohn Carl Philipp Emanuel und dessen Taufpaten Georg Philipp Telemann.