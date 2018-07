Laufeld

Granate detoniert in Transporter des Kampfmittelräumdienstes

20.07.2018, 12:35 Uhr | dpa

Eine Granate ist in einem Transporter des Kampfmittelräumdienstes auf der A1 bei Laufeld (Bernkastel-Wittlich) explodiert und hat das Fahrzeug zerstört. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Vorfall am Donnerstag wurden außerdem zwei Autos beschädigt, die in der Nähe fuhren. Die Weltkriegsgranate war zuvor in der Gemeinde Landscheid in den Transporter geladen worden. Sie sollte eigentlich kontrolliert vernichtet werden. Warum sie plötzlich im geschlossenen Frachtraum explodierte, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde bei der Detonation niemand.