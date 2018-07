Görlitz

Wechsel an der Spitze von Bombardier Görlitz

20.07.2018, 12:48 Uhr | dpa

Mitarbeiter am Werkseingang vom Bahnhersteller Bombardier in Görlitz. Foto: Oliver Killig/Archiv (Quelle: dpa)

Beim kanadischen Bahnhersteller Bombardier gibt es am Standort Görlitz einen Wechsel in der Führungsspitze. Der bisherige Standortleiter Mike Vetter verlasse das Unternehmen, sagte Firmensprecher Andreas Dienemann am Freitag. Übergangsweise übernehme der Produktionschef von Bombardier Transportation Pierre Fleury seine Position. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" (Freitag) berichtet. Fleury ist Franzose, hat seinen Lebensmittelpunkt aber in Deutschland.

Gründe für den Wechsel nannte Bombardier nicht. Die personelle Änderung bedeute keinen Wechsel in der strategischen Ausrichtung, erklärte Dienemann weiter. Die beschlossene Spezialisierung für den Wagenkastenbau in Görlitz werde konsequent umgesetzt. In Görlitz arbeiten nach Unternehmensangaben 1300 feste Mitarbeiter.

Bombardier hatte vor zwei Jahren Umstrukturierungen mit der Streichung von weltweit 7500 Stellen angekündigt. Bis März 2018 verhandelten IG Metall, Politik, Betriebsräte und Konzernleitung etwa ein Jahr lang über die Zukunft der sieben deutschen Standorte. Vereinbart wurden der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 31. Dezember 2019 und der Erhalt aller deutschen Standorte – jedoch mit neuen Aufgaben.