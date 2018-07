Ludwigslust

Mehrere Motorradfahrer bei Stürzen schwer verletzt

20.07.2018, 14:04 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist am Freitag beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der B321 bei Hagenow schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe das Motorrad beim Auffahren von der A24 auf die Bundesstraße übersehen, teilte die Polizei mit. Der 38 Jahre alte Biker stürzte und zog sich schwere Fußverletzungen zu. Der 29 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Am Donnerstag waren nach Polizeiangaben im Landkreis Ludwigslust-Parchim bereits drei Motorradfahrer schwer verletzt worden. So war auf der B191 bei Malliß ein 62-Jähriger aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Auf der Landesstraße 17 zwischen Karbow und Vietlübbe kam der Fahrer eines Leichtkraftrads in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem angrenzenden Acker. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. In Techentin bei Ludwigslust übersah ein Autofahrer beim Verlassen seines Grundstücks ein Motorrad. Der 30 Jahre alte Motorradfahrer zog sich beim Sturz schwere Beinverletzungen zu. Der 74 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.