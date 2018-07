Oststeinbek

Beim Abbiegen übersehen: Zehnjähriger schwer verletzt

20.07.2018, 14:10 Uhr | dpa

Ein zehn Jahre alter Junge ist bei einem Unfall in Oststeinbek im Kreis Stormarn schwer verletzt worden. Der Junge wurde von einem 82 Jahre alten Autofahrer angefahren, als er am Donnerstag mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dadurch erschrak der 82-Jährige so sehr, dass er Gaspedal und Bremse verwechselte und mit seinem Wagen gegen ein Brückengeländer prallte. Der Rentner habe beim Abbiegen offensichtlich den Jungen auf seinem Fahrrad übersehen, sagte ein Polizeisprecher.