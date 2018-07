Speyer

Immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken zu

20.07.2018, 14:21 Uhr | dpa

Der Mitgliederschwund in den beiden großen christlichen Kirchen schreitet weiter voran. Die am Freitag vorgelegten Zahlen aus den katholischen Bistümern und evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz zeigen, dass sowohl Austritte als auch Sterbefälle dazu beitragen. So zählte etwa die Evangelische Kirche der Pfalz 4441 Austritte, 5,79 Prozent (243 Personen) mehr als im Jahre zuvor. Außerdem wurden 7 490 Menschen aus dem Bereich der Landeskirche kirchlich bestattet. Die Zahl der Mitglieder sank demnach um 1,98 Prozent auf 515 627.

Ähnlich verlief die Entwicklung bei der Evangelischen Kirche im Rheinland, wo im vergangenen Jahr 20 130 Austritte verzeichnet wurden. 2016 waren es noch 19 079. Dazu kamen 38 819 Verstorbene.

Das Bistum Mainz verzeichnet einen Rückgang von fast 11 000 Mitgliedern. Über 6000 Menschen sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, mehr als 7700 verstarben.

Das Bistum Speyer zählte zum Jahresende 2017 insgesamt 527 950 Katholikinnen und Katholiken. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von rund 9 500 Gläubigen.

Im Bistum Trier blieb die Zahl der kirchlichen Bestattungen mit 17 344 etwa auf dem Vorjahresniveau. Dass 92 Eintritte und 336 Wiederaufnahmen die 8027 Austritte nicht "aufwiegen" könnten, will Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg so nicht sehen: "Wir freuen uns über jede und jeden, der zu uns kommt."