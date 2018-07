München

Mann fotografiert in S-Bahn Frau unter den Rock

20.07.2018, 14:38 Uhr | dpa

Ein 38-jähriger Mann hat in einer Münchner S-Bahn einer Frau unter den Rock fotografiert. Eine Passantin bemerkte den Vorfall und sprach den Mann darauf an. Weitere Passagiere kamen zur Hilfe. Ein 30-Jähriger nahm dem Mann die Handykamera ab und entdeckte darauf intime Fotos der Frau. Am Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten den 38-Jährigen fest und stellten vergleichbare Fotos von früheren Vorfällen sicher. Gegen den Mann wird wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und Beleidigung ermittelt.