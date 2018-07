Asperg

Verdacht sexuellen Missbrauchs in Kindergarten in Asperg

20.07.2018, 14:40 Uhr | dpa

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Kindergarten in Asperg (Landkreis Ludwigsburg). Beschuldigter ist eine ehemalige pädagogische Fachkraft. Erzieherinnen hätten beobachtet, wie der Mann zwei bekleidete Kinder unsittlich berührt habe, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Ludwigsburg am Freitag mit. Die Leitung des Kindergartens und die Stadt Asperg hätten das Arbeitsverhältnis mit dem Verdächtigen sofort gekündigt und Anzeige erstattet. Die bisherigen Ermittlungen hätten bislang keine Hinweise auf mögliche weitere Taten ergeben, hieß es.