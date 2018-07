Kornwestheim

"Gladiator" Ralf Moeller liebt einfache und positive Kunst

20.07.2018, 14:40 Uhr | dpa

Der deutsche Schauspieler und Bodybuilder Ralf Moeller (59) ist ein Fan von einfacher und vor allem positiver Kunst. Er umgebe sich gerne mit Kunst, die ihn gut gelaunt in den Tag starten lasse, sagte der ehemalige "Mister Universum" und "Gladiator"-Darsteller am Freitag in Kornwestheim bei Stuttgart am Rande einer Ausstellung mit Arbeiten des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi (1950-2011).

Dessen Bilder träfen genau seinen Geschmack, sagte Moeller, schon weil unterschiedliche Generationen positiv aus so einer Ausstellung gingen. "Die Welt ist doch nicht so schwarz, wie sie immer gemacht wird", betonte Moeller. Er blicke morgens lieber auf ein farbenfrohes Bild als auf Nachrichten im Internet. Denn sonst frage man sich schnell "Lohnt es heute überhaupt, aufzustehen?"

Für ihn müsse Kunst einfach sein, sagte Moeller, "und warum nicht naiv?". Unter dem Titel "The Colors of my City" werden in Kornwestheim bis 2. September 700 Arbeiten von Rizzi gezeigt, inklusive seines Ateliertisches aus New York.