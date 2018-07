Berlin

Getreidefeld brennt in Blankenburg

20.07.2018, 15:59 Uhr | dpa

In Berlin-Blankenburg ist am Freitagnachmittag auf einem großen Feld Getreide in Brand geraten. Gebäude waren von dem Feuer an der Heinersdorfer Straße ersten Erkenntnissen zufolge nicht bedroht, wie die Feuerwehr mitteilte. 70 Feuerwehrleute versuchten, die Flammen zu löschen.