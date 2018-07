Potsdam

Verbot für Fahrländer See bleibt wegen Blaualgen bestehen

20.07.2018, 16:23 Uhr | dpa

Kurz vor einem weiteren sonnenreichen Wochenende soll das Badeverbot für den Fahrländer See in Potsdam bestehen bleiben. Wegen starken Befalls mit Blaualgen hatte die Stadt am Mittwoch das Verbot ausgesprochen. Dieses gelte auch weiterhin, teilte die Behörde am Freitag auf Nachfrage mit. Zuvor hatte die "Märkischen Allgemeine" (Freitag) berichtet.

Für den Berliner Flughafensee, die Lieper Bucht an der Unterhavel sowie das Freibad Halensee gab das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) dagegen Entwarnung. Wie neue Untersuchungsergebnisse zeigten, liege an diesen Badestellen "keine bakterielle Verunreinigung des Badegewässers mehr vor", hieß es am Freitag. Zuvor hatte die Berliner Behörde vom Baden in den drei Gewässern abgeraten. Grund waren Grenzwertüberschreitungen für bestimmte Bakterien, die vermutlich durch den Starkregen in der vergangenen Woche aufgetreten waren.