Köln

Pop-Up-Jugendherberge eröffnet zur Gamescom

20.07.2018, 17:22 Uhr | dpa

Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) eröffnet anlässlich der Spielemesse Gamescom in Köln eine "Pop-Up-Jugendherberge" - nach Angaben des Verbands die erste weltweit. 20 bunte Hütten mit je vier Betten sollen auf dem Gamescom-Camp im Kölner Jugendpark aufgebaut werden, wie das DJH am Freitag mitteilte. 80 Messebesucher sollen so eine "komfortable, einzigartige Unterkunft in Messenähe" erhalten, sagte Oliver Peters, stellvertretender DJH-Hauptgeschäftsführer laut Mitteilung.

Einige der Schlafplätze sollen verlost werden, die anderen können über die Internetseite des Gamescom-Camps gebucht werden. Die Gamescom findet vom 21. bis 25 August statt. Sie ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Im Vorjahr kamen mehr als 350 000 Besucher.