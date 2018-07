Berlin

Dänischer Nationalspieler Lindberg neuer Füchse-Kapitän

20.07.2018, 17:42 Uhr | dpa

Der dänische Nationalspieler Hans Lindberg ist neuer Kapitän des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Wie der Hauptstadtclub am Freitag mitteilte, folgt der 36 Jahre alte Linkshänder auf Torhüter Petr Stochl, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hat. "Ich freue mich sehr über die Aufgabe", sagte Lindberg, der bereits beim ersten Testspiel in der Vorbereitung gegen die SG Pforzheim Eutingen am Donnerstag die Mannschaft als Kapitän auf das Parkett führte.

"Hans Lindberg bringt sich immer für das Team ein, ist ein Führungsspieler und bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagte Trainer Velimir Petkovic laut der Vereinsmitteilung. Der Rechtsaußen wechselte vor zwei Jahren zu den Füchsen und hat in seiner Karriere bislang 256 Länderspiele und 314 Bundesliga-Spiele absolviert.

Am Freitag und Samstag nehmen die Füchse am traditionellen Esslinger Marktplatzturnier teil - mit Lindberg als neuem Kapitän.