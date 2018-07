Halberstadt

1. FC Magdeburg bestreitet Turnier gegen Swansea und Genua

20.07.2018, 19:09 Uhr | dpa

Zwei Wochen vor dem Start in die Premieren-Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bestreitet der 1. FC Magdeburg ein gutklassig besetztes Blitzturnier. Am Samstag trifft der Aufsteiger in der heimischen MDCC-Arena ab 14.00 Uhr auf den englischen Premier-League-Absteiger Swansea City sowie den italienischen Erstligisten CFC Genua. Die drei Spiele beim Interwetten Sommer Cup 2018 gehen jeweils über 2 x 30 Minuten.

Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel trifft in einem Test am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) noch auf den SSV Markranstädt. Ein Gegner für den eingeplanten letzten Härtetest am 27. Juli steht noch aus. Der FCM startet am 5. August mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli in die erste Zweitliga-Saison seiner Vereinshistorie.