Bremen

Werder: Thy vor Wechsel zu türkischem Erstliga-Aufsteiger

20.07.2018, 20:27 Uhr | dpa

Stürmer Lennart Thy steht kurz vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zum türkischen Erstligisten Büyüksehir Belediye Erzurumspor. Der Angreifer absolvierte bereits einen Medizincheck, doch noch sind nicht alle Verträge unterschrieben. Dies teilte Sportchef Frank Baumann am Freitag mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlt der Aufsteiger aus der Türkei keine Ablöse an die Hanseaten. Thy wurde bereits in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausgeliehen. Zuvor spielte der Stürmer mehrere Jahre für den FC St. Pauli. An der Weser besaß der 26-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.