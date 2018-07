Münster

Feuer in Münsteraner Krankenhaus: Station evakuiert

20.07.2018, 21:13 Uhr | dpa

In einer Klinik in Münster ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die betroffene Station musste evakuiert werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Mitarbeiter hätten etwa 15 Patienten in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war in einem Patientenzimmer ausgebrochen, dieses war zunächst unbewohnbar. Die Einsätzkräfte konnten die Flammen aber schnell löschen. Warum es in dem Zimmer brannte, war zunächst unklar.