Berlin

Marktplatz-Turnier: Füchse gewinnen Auftaktspiel

20.07.2018, 21:41 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin haben sich zu einem schwer erkämpften Auftakt-Sieg beim Esslinger Marktplatzturnier gemüht. Der EHF-Pokalsieger gewann am Freitagabend in Altbach gegen den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten knapp mit 29:28 (13:15) und trifft am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen dem VfL Gummersbach und dem TVB Stuttgart.

"Wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft über einen guten Einsatz, eine gute Abwehr zu formatieren", meinte Sportkoordinator Volker Zerbe und lobte den neuen Torhüter: "Durch gute Aktionen von Malte Semisch konnten wir in Führung gehen."

Die Füchse waren zunächst das spielbestimmende Team. Mit zunehmender Spielzeit war den Berliner jedoch deutlich anzumerken, dass im vorausgegangenen Trainingslager der Fokus deutlich auf Kraft und Ausdauer lag. Nach dem Pausenrückstand kämpften sich die Füchse zurück ins Spiel und gewannen am Ende knapp. Die Platzierungsspiele finden am Samstag auf dem Esslinger Marktplatz statt.