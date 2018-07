Sinzig

Auto prallt frontal auf Feuerwehrfahrzeug: fünf Verletzte

20.07.2018, 22:04 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Feuerwehrfahrzeug sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 24-Jährige war am Freitagnachmittag auf der Landstraße zwischen Sinzig und Franken (Landkreis Ahrweiler) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In Höhe des Schlosses Ahrenthal bog die Frau mit ihrem Wagen schräg nach links ab und übersah offensichtlich einen entgegenkommenden Mannschaftstransporter der Feuerwehr Sinzig, der nicht auf einer Einsatzfahrt war. In dem Transporter wurden zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Alter von 14 und 15 Jahren sowie zwei aktive Feuerwehrleute leicht verletzt; die Frau erlitt schwere Verletzungen. Alle fünf Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.