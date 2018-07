Berlin

Lesbisch-schwules Stadtfest beginnt

21.07.2018, 01:43 Uhr | dpa

Zahlreiche Menschen gehen in Berlin über das Lesbisch-Schwule Stadtfest. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv (Quelle: dpa)

In Berlin weht die Regenbogenfahne. Eine Woche vor der Parade zum Christopher Street Day beginnt heute in Schöneberg das zweitägige lesbisch-schwule Stadtfest. Unter den Gästen sind Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und die Rechtsanwältin Seyran Ates. Mehr als 100 Projekte, Organisationen und Parteien nehmen teil, neben Livemusik gibt es auch Talkrunden. Nach Angaben der Veranstalter ist das Stadtfest mit mehr als 350 000 Besuchern das größte seiner Art in Europa. Das Motto dieses Jahr: "Gleiche Rechte für Ungleiche - weltweit!"