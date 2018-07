Erfurt

Illegales Autorennen in Erfurt: Auffahrunfall

21.07.2018, 09:08 Uhr | dpa

Ein illegales Autorennen durch Erfurt ist mit einem Auffahrunfall geendet. Die 48 und 37 Jahre alten Fahrer blieben unverletzt, wie die Polizei in Erfurt am Samstagmorgen mitteilte. Beide waren am Freitagmittag auf einer zweispurigen Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie hätten immer wieder beschleunigt, um dem Anderen voraus zu sein. Als die Straße einspurig wurde, fuhr der 48-Jährige erst auf der Busspur und dann auf die Schienen der Straßenbahn, da er keine Möglichkeit mehr zum Überholen hatte. Kurz danach lenkte er wieder zurück auf die Straße, um vor dem 37-Jährigen scharf abzubremsen. Dabei fuhr der andere Wagen auf.

"Mit diesem egoistischen und rücksichtslosen Verhalten, sich deutlich über die Belange der anderen Verkehrsteilnehmer hinwegzusetzen, um sich auch nur einen minimalen Vorteil zu verschaffen und dabei auch die Gefährdung Unbeteiligter in Kauf zu nehmen, haben sich die beiden Herren für ein Strafverfahren qualifiziert", heißt es weiter in der Polizeimitteilung.

Den Autofahrern drohen eine hohe Geldstrafe und ein Fahrverbot von mindestens sechs Monaten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sogar dadurch gefährdet wurden.